



Российский Су-24 залетел в Швецию

Пользователи соцсетей всего мира пишут о том, что шведам нужно брать мастер-класс у Эрдогана, относительно русских самолетов.



Российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. Инцидент произошел недалеко от острова Готланд в Балтийском море. Об этом сообщают ВС Швеции.



Экипажу Су-24 был послали предупреждение, на которое русские не отреагировали. После чего ему навстречу направили два шведских истребителя Gripen.



"Действия России неприемлемы и демонстрируют неуважение к нашей территориальной целостности", - прокомментировал инцидент глава ВВС Швеции Йонас Викман. Он добавил, что военные "следили за всей цепочкой событий и были готовы вмешаться".



Напомним, что в этом году также Польша подождала пока русская ракета летала над ее территорией и вернулась убивать украинцев. Поляки тоже "терпеливо подождали".