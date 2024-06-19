



Филиппинские солдаты отбились от китайской береговой охраны "голыми руками"

Филиппинские солдаты "голыми руками" отбивались от китайской береговой охраны, вооруженной мечами, копьями и ножами, в Южно-Китайском море, заявил высший военный командир страны.



Генерал Ромео Браунер обвинил китайские корабли в том, что они таранили филиппинские лодки, а затем высаживались на них и забирали оружие.



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По словам генерала, один филиппинский солдат потерял большой палец, когда его судно было протаранено. Китай отрицает вину своих военнослужащих, заявляя, что они были "сдержаны".



За последнее время произошла целая череда опасных столкновений, когда обе стороны пытаются подтвердить свои притязания на спорные рифы.



Стычка произошла в тот момент, когда филиппинские ВМС и береговая охрана доставляли грузы филиппинским войскам, расквартированным на Второй отмели Томаса.



Генерал Браунер сообщил, что солдаты видели китайскую береговую охрану, вооруженную ножами, копьями и болосами, что в переводе с филиппинского означает "меч". По его словам, это первый случай, когда филиппинские войска видели, как китайцы используют этот вид оружия в этом районе.



"Мы видели на видео, как китайцы даже угрожали нашему персоналу, направляя на него свои ножи", - сказал генерал Браунер.

Китайские военнослужащие также захватили несколько единиц оружия и уничтожили предметы, включая моторы, и прокололи надувные суда.



Он добавил, что этот инцидент приравнивается к "пиратству".

