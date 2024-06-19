



Северная Корея: российскую делегацию выставили из зала

Северокорейский чиновник выгнал российских министров, которые зашли в зал заседаний раньше Ким Чен Ына



Произошедшее попало на прямую трансляцию СМИ КНДР. Из зала выгнали издающего странные звуки главу МИД Лаврова, министра обороны Белоусова, министра здравоохранения Мурашко, главу Роскосмоса Борисова, первого вице-премьера Мантурова и вице-премьера Савельева.



— Выйдите в холл.

— А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили…

— Сначала войдет наш руководитель.