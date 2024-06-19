



На границе между Польшей и Беларусью ранили иранку

В ходе столкновений между польскими пограничниками и нелегальными мигрантами на границе между Польшей и Беларусью ранена гражданка Ирана.



По словам польских пограничников, пострадавшую доставили в местную больницу.



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По данным ассоциации правозащитников Egala, 35-летняя женщина проводила на границе уже несколько недель. Иранка якобы пыталась допроситься еды, но в нее выстрелили.



Польские пограничники оказали пострадавшей помощь и помогли доставить ее с травмой глаза в больницу в городе Гайнувка.