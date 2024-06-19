



ЧЕ-2024: Германия набирает обороты

Сборная Германии легко разобралась с Венгрией 2:0 и является серьезным претендентом на золото.



Сборная Венгрии не плохая команда, но бороться на равных с хозяевами Чемпионата Европы им не по силам. Точнее, они старались, но как только Германия забила гол, венгры сдулись. Самыми интересными были последние минуты первого тайма, когда команды обменялись голами, но они были отменены.



Во втором тайме ничего не изменилось. Венгры пытались робко атаковать, но до реальных угроз воротам Германии дело не доходило. В середине тайма немецкая команда удвоила преимущество и по сути решила исход встречи. Венгрия собирает чемоданы.