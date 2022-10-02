



Российских монахов могут призвать в армию

Российских монахов могут призвать в армию в рамках частичной мобилизации. Согласно информации российского издания РБК, условием для мобилизации является наличие военного билета.



"Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе вооруженных сил. Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все", — пояснили агентству на горячей линии 122.