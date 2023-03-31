



Российские военкоматы будут рассылать электронные повестки

В рамках весенней призывной кампании российские военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде.

“Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток”, – заявил на брифинге начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По словам представителя Генштаба, накануне призыва Минобороны РФ провело “мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет”, по итогам которых была сформирована единая база данных. Всего на учет были поставлены более 700 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Цимлянский отдельно заверил, что Минобороны не намерено снова проводить мобилизацию.