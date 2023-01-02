



Российские следователи нашли ответственного за катастрофу в Макеевке

В российских социальных сетях публикуют информацию о первых шагах следственной группы, присланной из Москвы расследоввать обстоятельства взрыва в Макеевке.



Следователи группы расследования катастрофы в Макеевке намерены в первую очередь допросить командующего Первым армейским корпусом Народной милиции ДНР с позывным «Туман». Прослужив в ГШ ВС РФ, он был назначен на свою должность в Донецк после гибели 5 июня генерала Романа Кутузова (также имевшего позывной «Туман»), на которой отвечал за размещение прибывающего пополнения из числа мобилизованных.



По сообщениям из Донецка, к его деятельности было немало вопросов у ополчения и местных властей, особенно после трагедии, аналогичной макеевской: в результате артналета 12 августа был уничтожен штаб армейского корпуса под командованием «Тумана».



Известный российскийй канала "Рыбарь" пишет: "Мобилизованные утверждают, что ответственность лежит на командире полка полковнике Романе Еникееве. Мы с ними частично не согласны: вина полковника только в том, что он слепо выполнял указания вышестоящего начальства и не смог добиться расселения вверенной ему части в соответствии с реалиями фронта.



❗️Вина в трагедии лежит на командовании 1 АК НМ ДНР — к сожалению, после гибели генерала Романа Кутузова в командовании объединением стали пренебрегать здравым смыслом и развединформацией в угоду некой военной науке и целесообразности. "