



Российские олигархи, иранский след: тайна гибели агента Моссада на озере Маджоре





Через 3 дня после катастрофы на озере Маджоре в Италии, газета Corriere della Sera опубликовала большой материал о произошедшем.



Поздно утром в воскресенье, 28 мая, 21 агент секретных служб - итальянской Aise и израильского Моссада сели на туристическую барку - “плавучий дом”, зарегистрированный в Словении и отправились на остров Деи Пескатори, самый маленький остров на озере Маджоре.



Агенты были одеты как туристы - джинсы, кроссовки, свитера. Они отлично покушали в роскошном ресторане на острове. С агентами был шкипер барки, Клаудио Карминати. По данным газеты, он является “хорошим другом и доверенным лицом” управления логистики секретной службы. С ним была его жена, уроженка города Брянск и гражданка РФ Анна Божкова. У Божковой - виза на ПМЖ в Италии. Авторы материала утверждают, что она была необходима шпионам в качестве переводчицы.



На пьемонстком берегу Маджоре в районе Вербания в последнее время наблюдалось нашествие российских финансовых “тяжеловесов”. Один из них купил 7-звездочный отель, другой - роскошную виллу, в реставрацию которой он вложил миллионы. Оба в последние дни исчезли без следа. У еще одного отеля класса люкс создан парк развлечений для сверхбогатой клиентуры. Итальянцы сообщают что после начала войны в Украине русские олигархи переводят инвестиции и активы с озера Комо именно в этот район. Любые запреты легко обходятся с помощью счетов в швейцарских банков, итальянских друзей и компаний, записанных на жен и любовниц.



Там же, у Вербании находится несколько вилл евреев-ортодоксов, к которым постоянно приезжают представители американских элит.



В статье высказывается предположение, что встреча итальянских и израильских агентов могла быть направлена, среди прочего, на отслеживание перевода российских средств в Иран.



Журналисты пишут о том, что речь, возможно, шла о смешанной команде, отслеживавшей движение российских финансовых потоков: “Ее создание диктовалось необходимостью многочисленных действий: проверок, преследования, установки жучков, целевых рейдов - так рождалась совместная операция. Или же речь идет о маневрах чисто промышленного шпионажа: нельзя забывать, что израильтяне могли иметь значительные интересы в отслеживании контактов между итальянскими и иранскими компаниями, занимающимися обработкой гражданских компонентов, используемых для беспилотников, задействованных в войне; речь идет о территории с промышленностью, имеющей дело с вертолетами, самолетами, аэрокосмическим машиностроением”.



На фоне усилий Израиля по предотвращению наращивания военной мощи Ирана, авторы материала также упомянули о заинтересованности Израиля в предотвращении перевода денег из Италии в Иран, которые будут использованы для производства беспилотников.



В итальянской прессе ранее сообщалось о том, что сразу после происшествия итальянские спецслужбы и Моссад использовали "типичные операции по спасению" в подобных инцидентах, включая быструю выписку из больниц, возвращение арендованных для миссии квартир, эвакуацию израильтян спецрейсом и заметание следов.