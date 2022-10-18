



Российские издательства отказываются печатать книгу от RT с буквой Z на обложке

Главный редактор российского государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян пожаловалась, что российские издательства отказываются печатать сборник стихов, в подготовке которого принимала участие команда RT. Книга получила название "Поэzия русского лета" и посвящена войне в Украине.



Российские поэты прославляют в своих стихах "мужество российских воинов" в борьбе с "украинскими нацистами" и установлении "русского мира". На обложке размещен символ российской агрессии в Украине - большая буква "Z".



Симоньян в своем Telegram заявила, что издательства отказываются печатать сборник под предлогом того, что книгу с такой обложкой откажутся брать на распространение книжные магазины.



