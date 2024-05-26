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Российские дети будут отдыхать в Северной Корее
26.05.2024 23:30 MIGnews.com

Российские дети будут отдыхать в Северной Корее

Базирующееся во Владивостоке турагентство «Восток Интур» ведет переговоры с партнерами из Северной Кореи об отправке российских школьников в детский лагерь «Сондовон» на летние каникулы, сообщила NK News директор компании Инна Мухина.

По ее словам, заезд первой группы состоится в середине июля. Отдыхать в Северную Корею отправятся более десятка детей в сопровождении двух взрослых. 

Смена продлится две недели и будет включать стандартную программу, состоящую из отдыха в «Сондовоне» и посещения достопримечательностей Пхеньяна с проживанием в гостинице советского типа.
 

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