



Российская пропаганда запустила новую фейковую кампанию против Украины

Россия проводит очередную информационную операцию против Украины, в частности, используя якобы уклонистов. Об этом сообщает Главное управление разведки.



"В последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за рубежом на отдыхе и называют себя "уклонистами". Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории - одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды, - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что для такого контента были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж - восхваление "уклонистов".



В ГУР отмечают, что синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной враждебной пропагандистской кампании.



"Указанная ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "защитники", а есть "уклонисты". Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния", - говорится в сообщении.



В ГУР заявили, что кремлевская пропаганда не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы.



"Призываем всех критически относиться к информации, которая поступает из анонимных источников и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины", - отметили в ГУР.



Напомним, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о якобы эвакуации госслужащих из Херсона.



Также РФ распространяла информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.