



“Роскосмос” распродает имущество

Заказы западных партнеров растаяли, как выхлоп ракеты. После того как Россия развязала братоубийственную войну, “Роскосмос” лишился практически 80% всех своих заказов.



Теперь “Роскосмос” планирует распродать непрофильные активы на сумму более 11,4 млрд руб. По словам представителя корпорации, речь идет более чем о 150 объектах различного назначения, среди которых есть земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха. Средства от реализации имущества будут направлены на “улучшение финансово-экономического состояния предприятий” госкорпорации. Об этом сообщает РБК.



В список предполагаемого для продажи в 2024 году имущества вошли объекты в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области и других регионах.



В конце прошлого года глава “Роскосмоса” Юрий Борисов отчитался о том, что госкорпорация потеряла контрактов на 180 млрд из 230 млрд руб. в результате войны в Украине. За год корпорация осуществила 19 пусков — на 3 меньше, чем в первый год войны. По сравнению с довоенным 2021 годом количество запусков сократилось на четверть, или 6 единиц, а если сравнить с началом 2000-х — практически вдвое.



