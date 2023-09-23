



Рогозин стал “сенатором” от “Запорожской области” и прочел монолог Тараса Бульбы

Бывший руководитель государственной корпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин стал “членом Совета Федерации РФ” от аннексированной Запорожской области. Рогозин подтвердил эту информацию СМИ в своем канале.



“Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии”, – написал он под видео с монологом Тараса Бульбы. “Подпишусь под каждым словом великого русского писателя и его героя – легендарного атамана запорожских русских казаков”.



Речь легендарного козака в монологе, который прочитал новый сенатор от Запорожья, посвящена товариществу.



“Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек”, – цитирует Рогозин слова Бульбы на фоне украинских пейзажей.



