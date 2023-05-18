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Ривлин: в отношении демократии не может быть компромиссов
18.05.2023 21:42 Алина Груднева

Ривлин: в отношении демократии не может быть компромиссов

Бывший президент Израиля Реувен Ривлин выразил обеспокоенность по поводу возможного компромисса по правовой реформе между коалицией и оппозицией.

Об этом сообщает 13-й канал.

По мнению Ривлина, любой такой компромисс может нанести вред израильской демократии.

"В отношении демократии не может быть компромиссов. Я спросил себя, почему я не выхожу на улицу", - сказал он.

По словам Ривлина, он не мог выйти на улицу, потому что когда-то был президентом государства, "а это не принято".

"Я сделал это не из уважения к президенту, а как гражданин, родившийся в Государство Израиль, и действительно был среди людей, которые боролись за существование государства вместе с моими друзьями как справа, так и слева", - подчеркнул он.
 

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