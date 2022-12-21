Новости » Политика
Риши Сунак "не может дождаться" поездки в Израиль
21.12.2022 21:48 Ольга Белозерова

Риши Сунак "не может дождаться" поездки в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел ежегодный прием в честь Хануки, где вместе с главным раввином Эфраимом Мирвисом зажег центральную свечу меноры и поприветствовал членов еврейской общины. 

Как сообщает Jerusalem Post, на приеме Риши Сунак заявил, что с нетерпением ждет поездки в Израиль.

"Я с нетерпением жду следующего года, когда мы соберемся вместе, чтобы отметить 75-летие независимости Израиля. Я не могу дождаться, когда сам приеду в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию", - заявил он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы