



Риши Сунак "не может дождаться" поездки в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел ежегодный прием в честь Хануки, где вместе с главным раввином Эфраимом Мирвисом зажег центральную свечу меноры и поприветствовал членов еврейской общины.



Как сообщает Jerusalem Post, на приеме Риши Сунак заявил, что с нетерпением ждет поездки в Израиль.



"Я с нетерпением жду следующего года, когда мы соберемся вместе, чтобы отметить 75-летие независимости Израиля. Я не могу дождаться, когда сам приеду в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию", - заявил он.