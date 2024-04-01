



Rheinmetall: Европа должна срочно создавать свои оборонные конгломераты

По мнению гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, надеяться на США в случае большой войны Европе не стоит. Весь интерес США давно сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион, и там этот интерес в случае чего и останется. Так что Европе придется выгребать своими силами. И уже сейчас европейцам следует шевелиться быстрее и создавать более крупные и специализированные оборонные конгломераты, которые смогут конкурировать с американскими аналогами.



“США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе выльется в полномасштабный вооруженный конфликт, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа окажется в полном одиночестве. В последние десятилетия европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США придут на помощь континенту в случае военной угрозы, но этого больше не произойдет”, — предупреждает Паппергер.



По словам Паппергера в штатах законодатели-республиканцы заблокировали военную помощь Украине не просто так. Этим действием Европе послали очень четкий сигнал — "Мы больше не будем за вас платить". Кроме того оборонный потенциал США в условиях внутренней растущей политической поляризации и соперничества с Китаем сталкивается с собственными проблемами.

