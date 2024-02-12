



РФ созывает Совбез ООН – будет жаловаться на Украину и "нарушение Минска-2"

На понедельник, 12 февраля, РФ созывает заседание Совета безопасности ООН. На нем российские дипломаты хотят пожаловаться ООН на Украину, которая якобы "нарушает Минские договоренности", хотя сама Москва их никогда не выполняла.



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Заседание начнется в 10:00 (17:00 по Киеву), сообщает Корреспондент.net.



Напомним, договоренности, которые принято называть "Минск-2", были подписаны между Украиной и Россией в середине февраля 2015 года. Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 года принял резолюцию, которой одобрил эти договоренности.



22 февраля 2022 года перед началом полномасштабной российской агрессии в Кремле заявили, что Минских договоренностей больше не существует, поскольку Россия признала независимость "ДНР/ЛНР". В Москве также заявляли, что якобы невыполнение Минска стало предтечей "СВО".