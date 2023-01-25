



РФ пугает "электронным запуском" гиперзвуковой ракеты Циркон

Минобороны России впервые опубликовало кадры "электронного пуска" гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", находящегося в Атлантическом океане.



Пропагандистские ресурсы сообщили об "учениях по применению" гиперзвуковой ракеты "Циркон" в западной части Атлантического океана. Правда, настоящей ракеты никуда не запускали, пуск был виртуальным ("электронный пуск"). pic.twitter.com/79evESKDar — Dmitry Kolezev (@kolezev) January 25, 2023

"Сегодня проводилось корабельно-боевое учение по нанесению ракетного удара по надводной цели противника. На дальности более 900 км было применено гиперзвуковое оружие "Циркон", - сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль на кадрах, опубликованных Минобороны РФ в среду.По его словам, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. "В нашем варианте электронным пуском, работой всего корабельно-боевого расчета были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс, которые он показывал на предварительных испытаниях и на государственных испытаниях", - отметил Крохмаль.Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправился в поход 4 января, выходом корабля на боевую службу командовал президент РФ Владимир Путин.