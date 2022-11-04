



РФ пригрозила ответными мерами, если Израиль поставит оборонную помощь Украине

Россия предупредила Израиль, что примет ответные меры, если Иерусалим отправит оборонительное оружие Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

Два источника Bloomberg сказали, что, Россия "отреагирует", если Израиль передаст Украине свои системы ПВО напрямую или через третью сторону.

Как сообщают западные СМИ, Иерусалим, похоже, с энтузиазмом относится к идее поставки оборонительного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники. В октябре премьер-министр Яир Лапид сказал министру иностранных дел Украины, что связи Москвы с Тегераном ставят "весь мир под угрозу".

Однако смена правительства в Израиле ставит будущую политику под сомнение. Биньямин Нетаниягу, который сформирует следующее правительство, известен своими хорошими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

Отчет Bloomberg следует за замечаниями, сделанными в прошлом месяце бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, который предостерег Израиль от отправки оружия в Украину, заявив, что это "разрушит все дипломатические отношения между Иерусалимом и Москвой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник 12-му каналу, что Израиль недавно согласился предоставить его стране радиосистемы, которые он запросил в феврале.

В воскресенье посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук также заявил, что достигнут прогресс по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной, особенно в отношении предложения Израиля предоставить технологию предупреждения о ракетном нападении.