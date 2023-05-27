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РФ озвучила требования для "достижения мира" в Украине
27.05.2023 13:20 Ирина Демьянова

РФ озвучила требования для "достижения мира" в Украине

У России есть целый ряд требований к Украине, при выполнении которых возможно "достижение мира". Об этом сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает ТАСС.

По его словам, подходы Москвы неизменны: это "защита жителей Донбасса, "демилитаризация" и "денацификация" Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России".

По мнению Галузина, урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий со стороны ВСУ и поставок западного вооружения.

"Для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Должны быть признаны новые "территориальные реалии", сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение", – подчеркнул Галузин.

Не забыл подчиненный  Лаврова и о русскоязычных гражданах, которые вроде бы "страдают" в Украине.

"На законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка. Необходимо добиться соблюдения в Украине основных прав человека, в частности, права на свободу вероисповедания", - отметил замглавы МИД РФ.

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