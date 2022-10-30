



РФ организовала антиправительственные протесты в десятке городов Молдовы

Финансируемая Москвой партия социалистов экс-президента Молдовы Игоря Додона устроила антиправительственные протесты в десятке городов страны. Они выступили против "социального геноцида, развязанного властями", и "травли мэров".



В протестах приняли участие мэры, местные советники всех уровней, активисты ПСРМ и молодежной организации «Молодая гвардия», депутаты от ПСРМ.



"Социалисты осуждают давление, оказываемое нынешним руководством страны (через правоохранительные органы, Государственную канцелярию, карманные СМИ и т.д.) на местные органы, на неугодных людей, критически относящихся к антиобщественной и антигосударственной политике действующей власти", — сообщили в ПСРМ.



В прошлом месяце пророссийские митингующие собрались у президентского дворца Молдовы, призывая президента уйти в отставку. Организовал митинг Илан Шор, которого уже похвалил один из высокопоставленных политиков России, предложив Шору дешевый контракт на газ.



Ранее в Молдове получили доказательства, что за митинги пророссийской партии "Шор" активистам платили деньги. Кремль на протяжении уже нескольких месяцев пытается раскачать ситуацию в Молдове с помощью этой оппозиционной партии.





