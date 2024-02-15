



РФ обвинила США в злонамеренных сочинительствах из-за ядерного оружия в космосе

Россия обвинила США в "злонамеренных сочинительствах" из-за планов относительно размещения ядерного оружия в космосе.



По данным российских СМИ, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



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"Мы видели эти сообщения. Это вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством и приписывают нам разного рода действия или намерения, которые их не устраивают", - посетовал Рябков.



Незадолго до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе являются "очередной уловкой Белого дома".



Ранее американские телекомпании CNN и ABC, а также New York Times и Reuters сообщили, что серьезная угроза национальной безопасности, о которой говорили Конгрессу было объявлено 15 февраля, является возможная подготовка России к размещению ядерного оружия в космосе.



По словам источников, речь идет не о намерении сбросить ядерную бомбу на землю.



"Американцы понимают, что в мире существует целый ряд угроз, с которыми нам приходится сталкиваться каждый день", - сказал Джей Салливан журналистам.

