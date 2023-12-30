



РФ обвинила Британию в ударе по Белгороду и потребовала заседания Совбеза

Россия по примеру Украины запросила проведения экстренного заседания Совбеза ООН из-за удара по Белгороду.



Вечером, 30 декабря, пресс-атташе министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала ситуацию в российском городе "терактом", накинувшись при этом с обвинениями на Великобританию.



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"За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям", - сказала она.



Что примечательно, накануне, 29 декабря, Россия нанесла массированный удар по мирным украинским городам и селам, убив десятки гражданских.