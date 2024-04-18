



РФ "никогда не вернет" Украине Крым и не уйдет из Донбасса, – премьер Словакии

Россияне "никогда не вернут" Украине временно оккупированный Крым и "не уйдут" из Донбасса. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заметив, что признание принципа территориальной целостности в случае Украины является "лишь теорией международного права".



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"С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но я говорю, что россияне никогда не вернут Крым, россияне никогда не покинут Донбасс и Луганск", – цитирует словацкого премьера издание Dennik N.



Фицо подчеркнул, что любой мир будет дорого стоить, а россияне, считает он, якобы побеждают в военном плане.