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РФ "никогда не вернет" Украине Крым и не уйдет из Донбасса, – премьер Словакии | Фото: pixabay.com
18.04.2024 13:57 Mignews.ua

РФ "никогда не вернет" Украине Крым и не уйдет из Донбасса, – премьер Словакии

Россияне "никогда не вернут" Украине временно оккупированный Крым и "не уйдут" из Донбасса. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заметив, что признание принципа территориальной целостности в случае Украины является "лишь теорией международного права".

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"С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но я говорю, что россияне никогда не вернут Крым, россияне никогда не покинут Донбасс и Луганск", – цитирует словацкого премьера издание Dennik N

Фицо подчеркнул, что любой мир будет дорого стоить, а россияне, считает он, якобы побеждают в военном плане.

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