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Резолюция с осуждением псевдореферендумов в Украине: РФ наложила вето
01.10.2022 08:13 Александр Юзовский

Резолюция с осуждением псевдореферендумов в Украине: РФ наложила вето

Проект резолюции с осуждением референдумов в контролируемых Россией был ветирован РФ в Совете Безопасности ООН.

Документ, подготовленный США и Албанией, был поддержан Албанией, Великобританией, Ганой, Ирландией, Кенией, Мексикой, Норвегией, ОАЭ, США и Францией, от голосования воздержались Бразилия, Габон, Индия и Китай.

В проекте резолюции осуждались "незаконные референдумы", проведенные на оккупированных территориях Украины, и содержался призыв к странам не признавать законным изменение границ Украины.

"Резолюция не была принята только из-за одного голоса против – голоса России, – сказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. – Мы уже устали от постоянного повторения, что позволять России использовать право Советского Союза накладывать вето на решения Совета Безопасности не дает этому органу выполнять свою главную ответственность по уставу ООН, а именно поддержание международного мира и безопасности".

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