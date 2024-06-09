



Резкий всплеск ненависти в местных американских группах Facebook

Некоторые группы Facebook в местных сообществах стали “токсичными местами преследования” для евреев, женщин, защитников ЛГБТК+, иммигрантов и цветных людей, заявляет Антидиффамационная лига.



Исследователи из Центра технологий и общества ADL (CTS) изучили группы или страницы Facebook в трех местных регионах — пригородном округе за пределами Нью-Йорка, где соседи организовали борьбу против растущей ортодоксальной еврейской общины, в городе недалеко от Бостона.



В небольшом городке в Огайо, где активистка репродуктивных прав, баллотирующаяся в совет, была вынуждена покинуть свой дом из-за преследований со стороны экстремистских групп.



И такие случаи участились. Это лишь несколько примеров.



“В отличие от других форм онлайн-преследований, таких как троллинговые кампании, в которых цели не знают своих преступников, объекты местных преследований с большей вероятностью будут взаимодействовать со своими преследователями в повседневной жизни, населяя один и тот же город или регион, и часто имеют общих знакомых, что делает эту форму преследования еще более вредной”, — говорится в докладе.



Кроме того, исследователи ADL изучили уровни антисемитского контента в этих онлайн-сообществах на Facebook Meta и обнаружили, что на них было в 5–10 раз больше антисемитского контента, чем на контрольных страницах.



“В Facebook вы чаще подвергаетесь преследованиям, чем на других платформах, однако исследователи редко замечают это преследование”, — говорит Джордан Кремер, директор по политике и исследованиям Центра технологий и общества ADL.



“Facebook стал ключевой платформой для местных новостей и дискуссионных групп, служа новой “общественной площадкой”. Однако преследование по-прежнему широко распространено, а отчеты о нарушениях неэффективны, а платформа редко, если вообще когда-либо, предпринимает действия для защиты жертв”, — говорит Кремер.