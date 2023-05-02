



Резервисты отменили протест у дома Дихтера из-за обстрела

Антиправительственная группа "Братья по оружию", которая выступает против продвижения правовой реформы, отменила запланированную на сегодня акцию протеста возле дома министра Ави Дихтера в Ашкелоне.



Это случилось после обстрела Сдерота из Газы.



"Мы объединимся, чтобы защитить нашу родину, как мы это делали до сих пор, чтобы террористические группы усвоили, что они ошиблись, оценивая стойкость израильского народа и того, что мы сдадимся", — сказано в заявлении группы.



Сегодня также был запланирован протест резервистов ЦАХАЛа возле дома главы комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейна в Герцлии. Демонстрацию не отменили, несмотря на обстрел.



