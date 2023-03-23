



Республиканцы призвали ЕС признать КСИР террористической организацией

Двенадцать сенаторов-республиканцев призвали ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.



Об этом говорится в письме, отправленном главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.



Сенаторы предупредили Евросоюз о продолжающейся поддержке со стороны КСИР "российских военных преступлений в Украине". Они также предупредили, что целью Корпуса стражей исламской революции является сеяние террора на Западе.



"Рынки ЕС, при отсутствии статуса террористической организации, остаются жизнеспособными источниками дохода КСИР. Действия КСИР уже нанесли ущерб европейцам. Очевидно, что имеется достаточно доказательств злонамеренных действий КСИР в Европе, чтобы оправдать признание его террористической группировкой", — сказали республиканцы.



Они также напомнили о расширяющемся сотрудничестве между Ираном и Россией, которая использует иранские беспилотники в Украине.



"Это делает КСИР соучастником российского террора. После российского вторжения в Украину ЕС сделал бесчисленное количество заявлений, осуждающих нарушения законов о вооруженных конфликтах, включая резолюцию Европарламента, в которой Россия названа государством-спонсором терроризма", — добавили сенаторы.

