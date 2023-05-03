



Рейтинг свободы СМИ: Россия значительно ухудшила свои позиции

Россия потеряла еще 9 позиций и откатилась на 17-е место с конца в мировом рейтинге свободы прессы, представленном международной организацией "Репортеры без границ". РФ расположилась в списке между Бангладеш и Турцией.



Заняв 164-е место из 180, Россия пропустила вперед большинство стран Африки, все постсоветские республики, кроме Туркменистана, и оказалась в группе государств, где положение СМИ оценивается как "очень тяжелое".



“Война в Украине дала старт заключительной фазе операции по "зачистке" российского медиаполя”, – указывают "Репортеры без границ". “С начала вторжения в феврале 2022 года почти все независимые СМИ были запрещены и заблокированы, либо получили статус "иностранных агентов" и "нежелательных организаций".



Все подконтрольные властям медиа стали "объектом военной цензуры", констатируют эксперты. На данный момент, по подсчетам "Репортеров без границ", в России задержаны 22 журналиста и двое работников медиа.

Лидером по свободе прессы второй год подряд названа Норвегия, за ней следуют Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды.



На последнем месте в рейтинге осталась КНДР, на одну строчку выше располагается Китай.



Украина в условиях войны с Россией улучшила положение СМИ в стране и заняла 79-е место (106-е место в 2022 году). Беларусь находится на 157-м месте.