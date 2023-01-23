



"Регавим" критикует планы по переселению Хан-эль-Ахмар

Сегодня, 23 января, депутаты от партии "Ликуд" присоединились к представителям группы "Регавим", которая следит за незаконным строительством в арабском секторе, чтобы своими глазами увидеть Хан-эль-Ахмар.



В "Регавим" выпустили заявление с критикой в отношении планов перемещения Хан-эль-Ахмар в другое место, сообщает портал "Аруц Шева". В движении заявили, что эти планы позволят жителям Хан-эль-Ахмар переселиться на соседний участок с видом на шоссе №1, основную транспортную артерию Израиля.



По словам "Регавим", визит депутатов направлен на то, чтобы помочь законодателям коалиции "понять, почему Хан-эль-Ахмар является флагманом проекта аннексии Палестинской автономии, и узнать о нелепой и опасной "альтернативе", предложенной бывшим министром обороны Бени Ганцем".



"Место, предназначенное Ганцем для переселения, находится в 300 метрах от нынешнего места расположения аванпоста, который БАГАЦ снова и снова объявлял незаконным - всего пять раз. Альтернативный участок Ганца не имеет инфраструктуры; что у него есть, так это еще более доминирующее положение над шоссе №1, в самом сердце стратегически важного района, где никогда не было арабского населения. Этот вариант переселения узаконил бы первый плацдарм ПА, но, конечно, не последний", - заявили в "Регавим".



