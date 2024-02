Редактор ВВС лжесвидетельствовала за деньги для сомалийцев-преступников

Мэри Харпер - редактор ВВС, призывалась в качестве свидетеля-эксперта в минимум 15 случаях для оправдания сомалийских преступников в Великобритании. Один из них был осужден за изнасилование несовершеннолетней глухой девушки.



В прошлом году газета The Mail on Sunday рассказала, как Мэри Харпер, редактору Всемирной службы по Африке, заплатили за дачу показаний в пользу Якуба Ахмеда, который тогда находился в пятилетнем судебном процессе за то, чтобы остаться в Великобритании.



Ее показания, представленные как в письменном отчете, так и во время перекрестного допроса в трибунале, похоже, поддержали экстраординарную апелляцию Ахмеда о том, что его депортация несовместима с не менее чем шестью из 18 статей, составляющих Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ).



В этом месяце Мэри Харпер не ответила на вопросы о том, сколько ей заплатили за то, чтобы она выступала в качестве свидетеля-эксперта, а BBC отказалась сообщить, обязана ли она декларировать какие-либо внешние доходы.



Но адвокат, который занимается подобными делами, рассказал Mail On Sunday, что свидетелям-экспертам можно заплатить до 2500 фунтов стерлингов за составление отчета по делам, финансируемым за счет юридической помощи, таким как дело Ахмеда. За явку в трибунал им дополнительно платят до 800 фунтов стерлингов в день.



Теперь расследование Daily Mail может показать, что Мэри Харпер давала показания свидетеля-эксперта в ряде других спорных апелляций о депортации сомалийских преступников, в том числе в отношении еще трех сексуальных нападавших, трех торговцев наркотиками и профессионального преступника, который провел десять лет в британских тюрьмах.



Вчера вечером после серии вопросов Министерства юстиции BBC объявила, что Мэри Харпер покидает корпорацию, но отказалась сообщить, была ли она уволена или ушла.



Самое поразительное, что Мэри Харпер знала, за какие преступления осуждены все, за кого она свидетельствовала.



Такая “массовая” работа Харпер в качестве свидетеля-эксперта вчера вечером вызвала на BBC скандал, связанный с беспристрастностью.



Заместитель председателя консервативной партии Рэйчел Маклин, член парламента, заявила, что она “ошеломлена” количеством иммиграционных дел, в которых участвовала Мэри Харпер, и потребовала от корпорации пересмотреть свои руководящие принципы.



К слову сказать, 34-летний Якуб Ахмед, который был заключен в тюрьму в 2008 году за изнасилование 16-летней девушки, был депортирован в августе прошлого года. Это случилось после того, как его возвращение в Сомали было сорвано “добродушными пассажирами самолета”, поднявшими мятеж в защиту “несчастного сомалийского юноши”.