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Реакция США на решение Ирана и Саудовской Аравии
10.03.2023 15:52 Алина Груднева

Реакция США на решение Ирана и Саудовской Аравии

США были осведомлены о сообщениях о том, что Иран и Саудовская Аравия возобновляют дипломатические отношения.

Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Белого Дома.

"В целом, мы приветствуем любые усилия, направленные на прекращение войны в Йемене и снижение напряженности в ближневосточном регионе", - сказал представитель Совета нацбезопасности.

По его словам, деэскалация и дипломатия вместе со сдерживанием являются ключевыми столпами политики, которую президент США Джо Байден изложил во время своего последнего визита в регион.

 

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