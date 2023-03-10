



Реакция США на решение Ирана и Саудовской Аравии

США были осведомлены о сообщениях о том, что Иран и Саудовская Аравия возобновляют дипломатические отношения.



Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Белого Дома.



"В целом, мы приветствуем любые усилия, направленные на прекращение войны в Йемене и снижение напряженности в ближневосточном регионе", - сказал представитель Совета нацбезопасности.



По его словам, деэскалация и дипломатия вместе со сдерживанием являются ключевыми столпами политики, которую президент США Джо Байден изложил во время своего последнего визита в регион.



