Реакция США на решение Ирана и Саудовской Аравии
США были осведомлены о сообщениях о том, что Иран и Саудовская Аравия возобновляют дипломатические отношения.
Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Белого Дома.
"В целом, мы приветствуем любые усилия, направленные на прекращение войны в Йемене и снижение напряженности в ближневосточном регионе", - сказал представитель Совета нацбезопасности.
По его словам, деэскалация и дипломатия вместе со сдерживанием являются ключевыми столпами политики, которую президент США Джо Байден изложил во время своего последнего визита в регион.