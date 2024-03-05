



Разведка: Украинские хакеры "положили" сайт минобороны России

Украинские хакеры атаковали сайт министерства обороны России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



"В ведомстве отмечают, что российское министерство не может справиться с последствиями кибератаки ГУР МО Украины.

По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор "лежит"", - заявили в разведке.



Кроме того, заблокированными остаются IP-телефония, домены минобороны РФ, а также - серверы, которые обеспечивали электронный документооборот вражеской структуры.



Напомним, украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям. Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.