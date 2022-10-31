



Разведка: У Путина есть не менее трех двойников

У российского президента Владимира Путина есть не менее трех двойников. Всем им для большего сходства делали пластические операции. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Daily Mail.



По его словам, ранее уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.



"Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", - отметил Буданов.



Напомним, ранее Путин публично опроверг наличие двойников. По его словам, он якобы отказался от них еще в начале 2000-х.