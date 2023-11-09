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Рамзан Кадыров уволит чиновников, дети которых говорят на русском языке
09.11.2023 03:28 Анатолий Кравченко

Рамзан Кадыров уволит чиновников, дети которых говорят на русском языке

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается увольнять государственных служащих, дети которых общаются исключительно на русском языке.

По мнению правителя Чечни, если молодое поколение не будет знать свой родной язык, то у него нет будущего.

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Кадыров обвинил школы и детские сады в республике, в которых обучение ведется исключительно на русском языке, из-за чего дети стали забывать чеченский язык.

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