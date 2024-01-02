Ракетная атака РФ: сбиты десятки крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Все детали
Рано утром 2 января Украина отбивала массированную комбинированную атаку: армия РФ устроила запускала по Украине "шахеды", ракеты разных типов, в том числе и гиперзвуковые "Кинжалы". Несмотря на их дороговизну (одна ракета стоит от 10 млн долларов), только по Киеву их запустили больше 10-ти. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков – там горят дома и известно о десятках пострадавших, есть погибшие.
Зеленский сообщил о 92 раненых и 4 погибших
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку россиян. Он опубликовал видео последствий в разных регионах Украины. По его словам, к ликвидации привлечены более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские.
"Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский.
Он отметил, что уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. С 31 декабря российские террористы применили уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что ночью 2 января враг фактически повторил атаку 29 декабря, как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.
Заметим, что, как и в прошлый раз, россияне применили аэробалистические "Кинжалы" вместе с крылатыми ракетами.
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Шмыгаль написал: "Российские террористы в привычной манере выбрали для себя жилые многоэтажки, складские помещения, критическую инфраструктуру".
Он отметил, что это была масштабная террористическая атака России против гражданской инфраструктуры. Сначала атаковали дроны-камикадзе, затем 4 часа обстрела ракетами. Основной удар пришелся на Киевскую и Харьковскую области.
"Били по жилым домам. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", – написал он в своем Telegram-канале.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец проинформировал, что на этот раз РФ выпустила по Украине около 11 ракет Х-47М2 "Кинжал".
Ситуация в КИЕВЕ
Во время массированной атаки армии РФ только в столице силы противовоздушной обороны сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов" рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.
Сумарно воздушная тревога продолжалась почти 6 часов. Сначала враг запускал "Шахеды", а затем прибег к ракетной атаке, уточнил Попко.
В результате такой массированной ракетной атаки в столице есть разрушения жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть погибшая (пожилая женщина скончалась в карете скорой помощи) и пострадавшие. Особенно страшны последствия в Соломенском районе, где зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей
В частности, в результате массированной атаки в Киеве пострадали шесть районов, где произошло 7 пожаров, а именно в Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.
Так, россияне обстреляли многоэтажку в Соломенском районе. Там эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений.
Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.
Последствия ракетной атаки по другим районам:
- в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;
- в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
- в Голосеевском р-не падение останков на открытой территории;
- в Печерском р-не - на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;
- в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складов:
- в Святошинском р-не - на нежилую застройку;
- в Подольском р-не есть возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и занялись примерно 6 авто; а также остатки упали на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома.
- Шевченковский р-н - падение останков на открытую территорию.
Ситуация в КИЕВСКОЙ области
В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. В частности, Фастовскому ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.
Кроме того, в Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.
Ситуация в ХАРЬКОВЕ
Прилеты в Харькове пришлись на центр города. Известно о минимум четырех ударах по Шевченковскому району. Один погибший человек. 45 травмированы. Много разрушений гражданской инфраструктуры.
В результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. Также известно о 45 пострадавших. Среди них 5 детей: 3 мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет. У пострадавших детей – взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.
Ранения получили женщины в возрасте от 19 до 84 лет и мужчины – от 24 до 60 лет. В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее.
В ГСЧС сообщили, что в результате массированной ракетной атаки по Харькову случились 3 пожара, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и газ, который вытекал из поврежденной газовой трубы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал кадры последствий ракетной атаки по городу.
Силами ПВО уничтожено 72 воздушных целей из 99
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку, как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года.
Атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара - столица Украины.
В первой волне россияне атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных дронов были уничтожены противовоздушной обороной, о чем сообщалось ранее.
Уже утром враг применил стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубеже пуска около 06:00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Кроме того, с 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.
Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера - 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.
Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.
По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения - ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей, а именно:
- 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
Из-за последствий массированной ракетной атаки есть повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области.
Обесточено более 250 тысяч потребителей, данные уточняются.
Энергетики объясняют, что обесточивание связано с боевыми действиями, применение графиков отключений не планируется.
По данным ДТЭК, из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.
При этом в Киевской области частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах.
Пострадал дом нардепа Киры Рудык
Как написала народная депутат и глава партии "Голос" Кира Рудык, ее дом пострадал во время массированной ракетной атаки. Об этом она написала в Facebook. "Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки - повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад", – сообщила Рудык.
Как сообщал Mignews.ua, рано утром 2 января войска РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. Больше всего досталось Киеву и Харькову. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара. Есть жертвы и пострадавшие.