



Ракетная атака РФ: сбиты десятки крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Все детали

Рано утром 2 января Украина отбивала массированную комбинированную атаку: армия РФ устроила запускала по Украине "шахеды", ракеты разных типов, в том числе и гиперзвуковые "Кинжалы". Несмотря на их дороговизну (одна ракета стоит от 10 млн долларов), только по Киеву их запустили больше 10-ти. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков – там горят дома и известно о десятках пострадавших, есть погибшие.



Зеленский сообщил о 92 раненых и 4 погибших



Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку россиян. Он опубликовал видео последствий в разных регионах Украины. По его словам, к ликвидации привлечены более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские.



"Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский.



Он отметил, что уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. С 31 декабря российские террористы применили уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.



Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что ночью 2 января враг фактически повторил атаку 29 декабря, как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.



Заметим, что, как и в прошлый раз, россияне применили аэробалистические "Кинжалы" вместе с крылатыми ракетами.



В свою очередь премьер-министр Дмитрий Шмыгаль написал: "Российские террористы в привычной манере выбрали для себя жилые многоэтажки, складские помещения, критическую инфраструктуру".



Он отметил, что это была масштабная террористическая атака России против гражданской инфраструктуры. Сначала атаковали дроны-камикадзе, затем 4 часа обстрела ракетами. Основной удар пришелся на Киевскую и Харьковскую области.



"Били по жилым домам. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", – написал он в своем Telegram-канале.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец проинформировал, что на этот раз РФ выпустила по Украине около 11 ракет Х-47М2 "Кинжал".



Ситуация в КИЕВЕ



Во время массированной атаки армии РФ только в столице силы противовоздушной обороны сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов" рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.



Сумарно воздушная тревога продолжалась почти 6 часов. Сначала враг запускал "Шахеды", а затем прибег к ракетной атаке, уточнил Попко.



В результате такой массированной ракетной атаки в столице есть разрушения жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть погибшая (пожилая женщина скончалась в карете скорой помощи) и пострадавшие. Особенно страшны последствия в Соломенском районе, где зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей



В частности, в результате массированной атаки в Киеве пострадали шесть районов, где произошло 7 пожаров, а именно в Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.



Так, россияне обстреляли многоэтажку в Соломенском районе. Там эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений.



Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.



Последствия ракетной атаки по другим районам:

в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;

в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

в Голосеевском р-не падение останков на открытой территории;

в Печерском р-не - на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;

в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складов:

в Святошинском р-не - на нежилую застройку;

в Подольском р-не есть возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и занялись примерно 6 авто; а также остатки упали на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома.

Шевченковский р-н - падение останков на открытую территорию.

В Оболонском районе после ракетной атаки загорелась СТО. Воронки рядом с местом пожара не видно. Также сильно пострадали соседние станции техобслуживания. Пожарные работают над ликвидацией последствий.



Ситуация в КИЕВСКОЙ области



В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. В частности, Фастовскому ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.



Кроме того, в Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.



Ситуация в ХАРЬКОВЕ



Прилеты в Харькове пришлись на центр города. Известно о минимум четырех ударах по Шевченковскому району. Один погибший человек. 45 травмированы. Много разрушений гражданской инфраструктуры.



В результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. Также известно о 45 пострадавших. Среди них 5 детей: 3 мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет. У пострадавших детей – взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.



Ранения получили женщины в возрасте от 19 до 84 лет и мужчины – от 24 до 60 лет. В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее.



В ГСЧС сообщили, что в результате массированной ракетной атаки по Харькову случились 3 пожара, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и газ, который вытекал из поврежденной газовой трубы.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

последствий ракетной атаки по городу.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку, как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года.

Атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара - столица Украины.

В первой волне россияне атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных дронов были уничтожены противовоздушной обороной, о чем сообщалось ранее.

Уже утром враг применил стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубеже пуска около 06:00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Кроме того, с 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера - 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.

Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения - ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей, а именно:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

ЕСТЬ ОБЕСТОЧИВАНИЕ



Из-за последствий массированной ракетной атаки есть повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области.



Обесточено более 250 тысяч потребителей, данные уточняются.



Энергетики объясняют, что обесточивание связано с боевыми действиями, применение графиков отключений не планируется.



По данным ДТЭК, из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.



При этом в Киевской области частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах.



Пострадал дом нардепа Киры Рудык



Как написала народная депутат и глава партии "Голос" Кира Рудык, ее дом пострадал во время массированной ракетной атаки. Об этом она написала в

"Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки - повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад", – сообщила Рудык.



Как сообщал Mignews.ua, рано утром 2 января войска РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. Больше всего досталось Киеву и Харькову. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара. Есть жертвы и пострадавшие.