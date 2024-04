Ракета, выпущенная по Ирану имела технологию уклонения от радаров

Два западных чиновника сообщили газете The New York Times, что ракета, выпущенная в ходе предполагаемого израильского удара по средствам противовоздушной обороны ядерного объекта в Натанзе, имела технологию, позволяющую ей уклоняться от иранских систем радиолокационной защиты.



Два иранских чиновника также сообщили газете, что Иран не обнаружил вторжения в свое воздушное пространство, включая беспилотники, ракеты или самолеты.



Издание утверждает, что самолет находился "далеко от израильского или иранского воздушного пространства", и ни самолет, ни ракета не входили в воздушное пространство Иордании, что было рассчитано на то, чтобы оградить Амман от возможных последствий ответного удара после того, как он помог сбить беспилотники и ракеты, выпущенные по Израилю в прошлые выходные.



Предполагаемый удар Израиля по Ирану в ночь с четверга на пятницу вышел за рамки нескольких небольших беспилотников, о которых рассказал Тегеран, сообщили в пятницу американские СМИ.



Удар, как сообщается, включал по крайней мере одну ракету, запущенную военными самолетами ВВС Израиля, которая была нацелена на радарный комплекс ПВО вблизи Исфахана, являющийся частью системы защиты расположенного неподалеку сверхсекретного ядерного объекта в Натанзе.



Спутниковые снимки показывают повреждения радара системы С-300 на восьмой авиабазе Шекари в Исфахане, пишет The New York Times.



В докладе говорится, что атака была спланирована специально, чтобы дать понять, как может выглядеть более масштабное нападение.