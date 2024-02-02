



Раиси: "Иран не начнет войну, но не позволит себя запугивать"

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что его страна не начнет войну, но "даст решительный отпор" любому, кто будет ее запугивает.



"Мы не будем начинать войну, но если кто-то захочет нас запугивать, он получит решительный ответ", - заявил Раиси в своем выступлении по телевидению.



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Комментарии Раиси прозвучали после нескольких дней спекуляций о том, как Вашингтон может принять ответные меры после того, как трое американских солдат были убиты в результате удара по их базе в Иордании, нанесенного поддерживаемой Ираном группировкой.



Это было первое убийство американских солдат в волне атак поддерживаемых Ираном группировок на американские силы в регионе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

