



Пьяный российский генерал катался по приемнику, а служащие снимали его на камеру

В России в Калининградской области во время коллегии Федеральной таможенной службы генерал Олег Завгородний так напился, что попал в участок.



Завгородний мужчина высокий и крупный, рисковать никто не хотел, генерала сковали наручниками за спиной.



В результате, когда высший чин пришел в себя и стал требовать его освободить, то кроме как кататься по полу и материться он ничего не мог. Пинать ногами подчиненных тоже не получалось, как видно на видео, - служащие уворачивались и продолжали его снимать на камеры телефонов.



