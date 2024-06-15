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Путина нужно поставить на место, - Зеленский
15.06.2024 14:30 Алина Груднева

Путина нужно поставить на место, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество поставить Владимира Путина на место.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Sky TG24.

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"Сегодня Путина следует поставить на место всеми возможными способами: усилением Украины, мощными санкциями, политической изоляцией", - сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, если Путин будет чувствовать свою силу, то он будет думать о продолжении войны.

"Сила - это падение Украины, или это Украина, которая стоит и борется с ним в одиночестве, а вся Европа разделена. Он будет ощущать, что тогда он побеждает, и делает это также в Европе. Тогда он начнет еще одну эскалацию. Не просто так на сегодняшний день его ракеты пересекают воздушное пространство стран НАТО. Польша, Румыния - все это есть", - подчеркнул он.

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