



Путин заявил о стремлении России прекратить войну с помощью “СВО”

“Россия не начинала конфликт на Украине, при помощи спецоперации Москва пытается завершить войну, которую ведет враг нашего народа”, – заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения государственных наград в Кремле.



“В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет. Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказался за границами исторического российского государства”, – сказал Путин.



Президент РФ отметил, что от этого “жители Донбасса не перестали быть нашими людьми”. Он заверил, что Россия “делает и будет делать все, чтобы защитить их”.