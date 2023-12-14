



Путин сравнил войну в Украине и ситуацию в Газе: "почувствуйте разницу"

Президент России Владимир Путин во время прямой линии сравнил войну в Украине с ситуацией в Газе.



"Посмотрите на СВО и на то, что происходит в Газе, и, как говорится, "почувствуйте разницу". Ничего подобного в Украине нет. Вы упомянули о гибели тысяч детей, женщин. Генсек ООН назвал сегодняшнюю Газу самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит", — сказал Путин.



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Также он отметил, что относительно ситуации в Газе поддерживает постоянный контакт в турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, их позиция в этом отношении "схожи".