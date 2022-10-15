



Путин: РФ поддерживает необходимый уровень контактов с талибами

Президент РФ Владимир Путин во время саммита "Россия - Центральная Азия" заявил, что его страна поддерживает "необходимый уровень контактов с талибами в условиях, когда спецслужбы подпитывают группировки, противостоящие террористам".



"Западные спецслужбы, прежде всего американские, британские, подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрел пограничных районов наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов", - сказал Путин.