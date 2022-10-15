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Путин: РФ поддерживает необходимый уровень контактов с талибами
15.10.2022 22:22 Александр Юзовский

Путин: РФ поддерживает необходимый уровень контактов с талибами

Президент РФ Владимир Путин во время саммита "Россия - Центральная Азия" заявил, что его страна поддерживает "необходимый уровень контактов с талибами в условиях, когда спецслужбы подпитывают группировки, противостоящие террористам".

"Западные спецслужбы, прежде всего американские, британские, подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрел пограничных районов наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов", - сказал Путин.

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