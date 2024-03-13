



Путин прокомментировал прорыв российской границы добровольцами

Президент РФ Владимир Путин в интервью российским СМИ прокомментировал прорыв бойцов Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской области РФ.



"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад Генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал глава Кремля.



По словам Путина, цель атак на российские объекты в регионах со стороны Украины - "помешать голосованию на президентских выборах".



"Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", - заявил президент страны-агрессора.



Путин также добавил, что, с другой стороны, такие атаки происходят якобы "на фоне неудач Украины на линии столкновения" и рассчитаны на "информационный эффект".



Напомним, 12 марта российские добровольцы вошли на территорию Белгородской области РФ. В прорыве границы РФ участвовали Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус и добровольцы Сибирского батальона. Позже Легион Свобода России заявил, что населенный пункт Теткино в Курской области РФ также перешел под контроль добровольцев.



Сообщалось, что российские добровольцы, зашедшие на территорию Белгородской и Курской областей России, контролируют территорию более чем в 40 кв. км.