



Путин, Патрушев, Бортников: Это Украина. Россияне: Уберите мечети!

Теперь Путин может повторять как мантру “это Украина”, однако же россияне требуют совершенно иных ответных мер. Особенно москвичам не до украинцев. Бойня в "Крокус Холле" спровоцировала всплеск исламофобии и антимигрантские настроения.



Жители городов требуют от властей в пабликах принять определенный ряд мер. И власти на местах не без удовольствия откликаются на эти требования.



Основными требованиями народа, которые озвучивают депутаты являются: ограничение въезда, отстранение от работы в такси (так, например, Нижегородские власти уже запретили привлекать мигрантов для работы в такси. Указ опубликован в день теракта, 22 марта. Работодателям необходимо уволить всех водителей-мигрантов в течении трех месяцев), усилить контроль и депортировать за провинность. Следующие требование самое острое - закрыть мечети Жители подмосковного Подольска, в связи с “последними событиями”, просят закрыть мечеть в микрорайоне Дубки. “По пятницам там сходки гастарбайтеров. Их там сотни. Местные жители просто боятся”, - пишет женщина под постом губернатора. Запретить свободу передвижения - запредельно, но факт. Жители Саратовской области под постами губернатора призывают ограничить мигрантам свободный выход в город до четырех часов в неделю. “Жить только в спецместе, в город раз в неделю на 4 часа. Пусть едут строить и подметать, а кайфовать в общественных местах нечего”. По сути в Саратовской области предлагают создать гетто.



Кроме того, по всей России начались рейды на мигрантов. В Волгограде рейдам подверглись хостелы, в Тульской области — общепит и места проживания гастарбайтеров.





