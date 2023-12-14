



Путин ответил на вопросы о войне в Украине: тезисы

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на разные вопросы о войне в Украине.



Что сказал Путин по итогам года - тезисы:



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- главная задача РФ - укрепление суверенитета, безопасности на границах, обеспечение прав и свобод граждан.



- война завершится тогда, когда РФ достигнет своих целей, а они меняются.



- вопрос "денацификации" Украины все еще "актуальный".



- украинцы не хотят договариваться? Ну и ладно, применим военные меры.



- российских мобилизованных назвали "мобиками"? А они отлично воюют.



- Одесса - российский город.



- мы все браться, а в Украине идет "гражданская война".



- необходимости в мобилизации в России нет. По контракту набраны 486 тысяч человек.



- "госпереворот" в Украине устроили США для создания конфликта, а ЕС сделал вид, что ничего не знает и не видит.



- у ВСУ ничего не получилось с контрнаступлением.



- Киев клянчит деньги и оружие, но халява скоро закончится.



- Всплеск кори в России начался из-за людей, переехавших с территории Украины, где низкий уровень иммунизации.



