Путин ответил на вопросы о войне в Украине: тезисы
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на разные вопросы о войне в Украине.
Что сказал Путин по итогам года - тезисы:
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- главная задача РФ - укрепление суверенитета, безопасности на границах, обеспечение прав и свобод граждан.
- война завершится тогда, когда РФ достигнет своих целей, а они меняются.
- вопрос "денацификации" Украины все еще "актуальный".
- украинцы не хотят договариваться? Ну и ладно, применим военные меры.
- российских мобилизованных назвали "мобиками"? А они отлично воюют.
- Одесса - российский город.
- мы все браться, а в Украине идет "гражданская война".
- необходимости в мобилизации в России нет. По контракту набраны 486 тысяч человек.
- "госпереворот" в Украине устроили США для создания конфликта, а ЕС сделал вид, что ничего не знает и не видит.
- у ВСУ ничего не получилось с контрнаступлением.
- Киев клянчит деньги и оружие, но халява скоро закончится.
- Всплеск кори в России начался из-за людей, переехавших с территории Украины, где низкий уровень иммунизации.