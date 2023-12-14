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Путин: Одесса - русский город, а война против Украины - "гражданская"
14.12.2023 12:31 Алина Груднева

Путин: Одесса - русский город, а война против Украины - "гражданская"

Президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал украинцев и россиян "одним народом".

Также он озвучил свои претензии на Одессу, обозвав его "русским городом".

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"Россияне и украинцы - единственный народ. И то, что сейчас происходит, это большая трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но не они виноваты", - сказал он.

По словам Путина, на востоке Украины "всегда были пророссийские" жители на фоне того, что "исторически - это российские территории".

"К чему здесь Украина, она к Причерноморью не имеет никакого отношения. Одесса – вообще российский город", - добавил он.

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