



Путин: Одесса - русский город, а война против Украины - "гражданская"

Президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал украинцев и россиян "одним народом".



Также он озвучил свои претензии на Одессу, обозвав его "русским городом".



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"Россияне и украинцы - единственный народ. И то, что сейчас происходит, это большая трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но не они виноваты", - сказал он.



По словам Путина, на востоке Украины "всегда были пророссийские" жители на фоне того, что "исторически - это российские территории".



"К чему здесь Украина, она к Причерноморью не имеет никакого отношения. Одесса – вообще российский город", - добавил он.