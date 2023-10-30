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Путин обвинил Израиль: без разбора уничтожают детей, слезы на глазах
30.10.2023 20:49 Алина Груднева

Путин обвинил Израиль: без разбора уничтожают детей, слезы на глазах

Президент России Владимир Путин созвал расширенное заедание относительно антисемитских погромов в Дагестане, где свое выступление начал с комментария по поводу войны в Израиле.

"Мы видим то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, начали мстить по принципу коллективной ответственности", - сказал он, имея в виду наземную операцию ЦАХАЛа.

Он обвинил Израиль в том, что военные "без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым некуда бежать" и "негде укрыться от бомбардировок".

"Эти страшные события ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глаза. Но мы не должны и не имеем права руководствоваться эмоциями", - добавил Путин.

Глава Кремля в очередной раз заговорил о том, что "ключ к решению конфликта" на Ближнем Востоке – это "создание суверенного, полноценного палестинского государства".

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