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путин лукашенко | Фото: скриншот
09.06.2023 14:43 Алина Груднева

Путин обсудил с Лукашенко размещение ядерного оружия в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и международного сотрудничества.

По данным российских СМИ, встреча Путина и Лукашенко состоялась в неформальной обстановке в Сочи.

"Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него", — сказал Путин.

Он отметил, что в ходе личной встречи они обсудят "наиболее чувствительные" вопросы относительно сферы безопасности.

"С точки зрения безопасности ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая", - подчеркнул он.
 

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