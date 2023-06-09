



Путин обсудил с Лукашенко размещение ядерного оружия в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.



Стороны обсудили вопросы двустороннего и международного сотрудничества.



По данным российских СМИ, встреча Путина и Лукашенко состоялась в неформальной обстановке в Сочи.



"Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него", — сказал Путин.



Он отметил, что в ходе личной встречи они обсудят "наиболее чувствительные" вопросы относительно сферы безопасности.



"С точки зрения безопасности ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая", - подчеркнул он.

